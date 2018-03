Im Baden-Badener Mordprozess gegen einen 50-Jährigen, der seine Ex-Freundin erwürgt haben soll, hat der Angeklagte am Donnerstag erstmals ausgesagt. Der Mann entschuldigte sich vor dem Landgericht unter Tränen und beteuerte, dass er die 43-Jährige nicht habe töten wollen. Ihm wird vorgeworfen, der Frau im April vergangenen Jahres in ihrer Wohnung in Sasbach (Ortenaukreis) aufgelauert und sie dann erwürgt zu haben. Zuvor habe er sie mit Klebeband geknebelt. Die Frau habe sich noch losreißen und ins Treppenhaus fliehen können. Dort holte der Angeklagte sie aber ein und würgte sie der Anklage zufolge zu Tode.

Der Mann gab vor Gericht an, er habe unter Schock gestanden, nachdem er sich gestellt hatte. Er habe zu dem Zeitpunkt gedacht, die 43-Jährige sei noch am Leben. Ein Nachbar, der die Hilfeschreie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gehört hatte, hatte noch vergeblich versucht, die Frau wiederzubeleben. Wann plädiert wird, ist noch unklar. Ein Urteil fällt aber voraussichtlich noch im Februar.