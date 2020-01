Landwirte aus der ganzen Region haben am Samstagabend am Kreisverkehr in Erbach in Richtung Ulm auf sich aufmerksam gemacht. Zahlreiche Traktoren standen an allen drei Ausfahrten des Kreisverkehrs und die Bauern verteilten Äpfel und Flyer an die Vorbeifahrenden.

„Wir wollen auf unsere momentane Situation hinweisen“, erklärten Martin Stetter und Georg Gälle stellvertretend für ihre Kollegen, von denen sich viele um ein großes Feuer auf einer angrenzenden Wiese versammelt hatten.