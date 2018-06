Moosbewachsene Sitzgelegenheiten für mehr Grün in Stuttgart

Für mehr Grün in der Stadt gibt es in Stuttgart nun zwei sogenannten CityTrees, also große moosbewachsene Wände, die zugleich zum Sitzen genutzt werden können. Moose sollen in der Lage sein, Teile des Feinstaubs festzuhalten und Sauerstoff zu produzieren. Die Konstruktion sei nur ein Teil des großen Konzeptes „Grüne Infrastruktur“ in Stuttgart, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Montag. Ein „CityTree“ soll nach Herstellerangaben die Umweltleistung von bis zu 275 Stadt-Bäumen erbringen.

Die Bewässerung der Moose erfolgt durch eine automatisierte Anlage. Der 1000-Liter Tank reiche an heißen Tagen für insgesamt zwei Wochen, sagte der Mitgründer des Unternehmens, das die Wände entwickelt hat, Peter Sänger. Ein Sensor im Inneren der „CityTrees“ liefere Informationen über den Füllstand des Tanks. Solaranlagen auf der Konstruktion sicherten die Energieversorgung.

Versuche mit moosbewachsenen Wänden gibt es in etlichen deutschen Städten. Der Stuttgarter Talkessel ist besonders von gefährlichem Feinstaub belastet. Feinstaub entsteht unter anderem durch Heizen und Autoabgase. Die grün-schwarze Landesregierung will im Kampf für bessere Luft Diesel-Fahrverbote in der Landeshauptstadt weiter vermeiden. Wie das gehen soll, darüber zerbrechen sich die Koalitionsspitzen schon seit Wochen die Köpfe.

