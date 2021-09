Möglicherweise vergiftete Schlittenhunde werden untersucht

Die Körper von zwölf möglicherweise vergifteten Schlittenhunden sind zur Untersuchung nach Karlsruhe gebracht worden. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt sei beauftragt, der Todesursache auf den Grund zu gehen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Die Tierleichen waren am Dienstag auf einem Grundstück in Dobel im Landkreis Calw ausgegraben worden.

Wann die Experten ein Ergebnis vorlegen, ist dem Polizeisprecher zufolge unklar. Sollten toxikologische Untersuchungen notwendig sein, könne dies durchaus Wochen dauern. Die Hunde sollen im Juli gestorben sein. Was genau passiert ist, und wer den Hinweis auf eine mögliche Vergiftung gab, ist unklar.

Der Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine (VDSV) hatte wegen der Ereignisse ein für den Winter in Dobel geplantes Schlittenhunderennen schon Anfang September abgesagt. Die Sicherheit von Schlittenhunden in Dobel könne nicht gewährleistet werden, hieß es dazu in einem Internet-Beitrag. Nach VDSV-Angaben hatte die Besitzerin der Schlittenhunde ihre Tiere nach Dobel gebracht und am nächsten Morgen 12 von 26 Hunden tot gefunden.

© dpa-infocom, dpa:210908-99-137021/3

Stellungnahme des VDSV zur Absage und den angeblichen Vorfällen rund um die Hunde