Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein mobiles Notrufsystem für Senioren bietet die Deutsche Telekom in Friedrichshafen am Bodensee an. Mit dem neuen Gerät sind ältere Menschen nicht nur in den eigenen vier Wänden mit einer Notrufzentrale verbunden, sondern auch unterwegs, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. So können Senioren, die unterwegs die Orientierung verlieren oder stürzen, per Knopfdruck Hilfe rufen. Mit im Boot sind die Johanniter-Unfall-Hilfe und das Deutsche Rote Kreuz. Friedrichshafen hatte 2007 einen bundesweiten Wettbewerb um den Titel T-City gewonnen und soll von der Telekom bis 2012 zur Musterstadt in Sachen Telekommunikation ausgebaut werden.

