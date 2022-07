Mobile Kläranlagen im Flutgebiet: Rotes Kreuz zieht Bilanz

Die Ahr-Flut mit mindestens 134 Todesopfern hat auch zahlreiche Kläranlagen zerstört - inzwischen arbeiten hier drei mobile Anlagen, die teils für ferne Krisenländer gedacht waren. Ein Jahr nach dem Hochwasser mit Tausenden verwüsteten Häusern will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) bei seiner temporären Kläranlage in Mayschoß eine Bilanz seiner Arbeit im Ahrtal ziehen. Erwartet werden DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt und der rheinland-pfälzische Rotkreuzpräsident Rainer Kaul. Es geht dem DRK nach eigenen Angaben auch um Erkenntnisse für die Zukunft.

Das Winzerdorf Mayschoß hatte Deutschlands erste mobile Kläranlage bekommen - für die Reinigung des Abwassers von rund 600 Anwohnern. Sie war ursprünglich für Uganda bestimmt. Die zweite temporäre Anlage war erst für den Libanon gedacht, wurde aber angesichts der Flutverwüstungen in Hönningen an der Ahr in Betrieb genommen, wie ihr Entwickler Kurt Saygin mitteilte. Eine dritte reinigt inzwischen in Altenahr das Abwasser. Der Bau von Kläranlagen kann lange dauern. Die temporären Lösungen im Ahrtal sind für einen mehrjährigen Betrieb vorgesehen.

