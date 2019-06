Mittelfeldspieler Sierro wechselt von Freiburg nach Bern

Fußball-Profi Vincent Sierro verlässt nach nur fünf bestrittenen Pflichtspielen den SC Freiburg. Der Mittelfeldspieler wechselt in seine Schweizer Heimat zu den Young Boys Bern, wie der Erstligist am Mittwoch mitteilte. Der 23-Jährige war im Januar 2017 zu den Breisgauern gewechselt und in der vergangenen Saison an den FC St. Gallen ausgeliehen worden.

Vereinsmitteilung