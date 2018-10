Zaubern wie der böse Petrosilius Zwackelmann, die gestohlene Kaffeemühle der Großmutter in einer dunklen Höhle suchen und dann den Räuber in die Falle locken. Bei einer Mitmachausstellung im Jungen Schloss in Stuttgart dürfen Kinder im Alter so zwischen 4 Jahren und 10 Jahren den weltbekannten „Räuber Hotzenplotz“ hautnah kennenlernen. Sie tauchen regelrecht ein in den ersten Band des beliebten Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler (1923-2013). Schlimperdibix! Die Kaffeemühle der Großmutter ist gestohlen. Als Kasperl und Seppel machen sich die Kinder auf, den Räuber mit Wachtmeister Dimpfelmoser ins Spritzenhaus zu sperren.

Die Ausstellung ist sowas wie ein Geburtstagsgeschenk für Preußler, der an diesem Samstag (20.10.) 95 Jahre alt geworden wäre. „Ich würde mich freuen, wenn er auf einer Wolke sitzen, herunterschauen und sich an der Ausstellung erfreuen würde“, sagte die Direktorin des Landesmuseums Württemberg, Cornelia Ewigleben, am Donnerstag. Ein Extraraum ist auch dem Leben des Autos gewidmet. Zu sehen sind etwa seine Diktiergeräte, auf denen viele seiner Bücher entstanden.

„Hotzenplotz“ gilt neben der „Kleinen Hexe“ als Preußlers beliebteste und bekannteste Kinderbuchfigur und als Klassiker der Kinderliteratur. Zeit seines Lebens nutzte der Autor seine Figur als Alter Ego, beantwortete unter dem Namen Hotzenplotz Kinderbriefe und schrieb sogar Behörden an, hieß es beim Thienemann-Esslinger Verlag.

