Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“ in Karlsruhe

Die Kaffeemühle ist weg und nun gilt es, das von der Großmutter heiß geliebte Stück rasch zurückzubringen und den Dieb zu fangen. Keinem geringeren als dem Räuber Hotzenplotz sollen Kinder in der gleichnamigen Mitmachausstellung im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe auf die Schliche kommen. Dafür dürfen sie von diesem Samstag an zaubern, durch eine rotsamtene Höhle stromern, das von einer Fee zerstörte Schloss des Zauberers Petrosilius Zwackelmann aus Pappwürfeln aufbauen oder nach bestandenen Abenteuern in Großmutters Küche den Tisch für Pflaumenkuchen mit Sahne decken.

Die Schau rund um einen der berühmtesten Räuber der deutschen Kinderbuchliteratur bietet auf 600 Quadratmetern eine liebevoll gestaltete Tour für alle Fans des tollpatschigen Gesellen. Man darf alles anfassen, man darf toben und spielen - alles natürlich unter Coronabedingungen, wie Projektleiterin Elke Kollar betonte. Die Ausstellung war vom Kindermuseum Junges Schloss im Stuttgarter Landesmuseum Württemberg entwickelt worden, wurde in Karlsruhe aber mit neuen Kulissen und anderem Raumkonzept umgesetzt.

Otfried Preußler hatte das 1962 erschiene Buch in nur drei Monaten geschrieben, weitere Bände folgten. Die Geschichte wurde ein Welterfolg und in 38 Sprachen übersetzt.

