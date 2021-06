Mitgliederversammlung des VfB mit Präsenz im Stadion

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann seine Mitgliederversammlung am 18. Juli trotz der Coronavirus-Krise als Präsenzveranstaltung abhalten. Die Versammlung sei als Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg beantragt und genehmigt worden, gab der VfB am Freitag bekannt. „Grundlage der Ausnahmegenehmigung werden die mit dem Gesundheitsamt, dem Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart und dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg abgestimmten Vorgaben und Richtlinien sein“, heißt es in der Clubmitteilung.

Das Projekt in der Stuttgarter Arena, bei dem Erfahrungen für weitere Events in ähnlicher Form und Größe gesammelt werden sollen, werde wissenschaftlich begleitet und vom VfB finanziert. Unter anderem wird bei der Versammlung am 18. Juli ein neues Präsidium gewählt. Neben Amtsinhaber Claus Vogt kandidiert Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden, für den Posten als Cluboberhaupt.

