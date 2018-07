Wegen versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 52-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Dienstag im Männerwohnheim in der Marienburger Straße mit einem Messer auf einen 50-jährigen Landsmann eingestochen zu haben.

Der 52-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte das spätere Opfer gegen 3.20 Uhr gegen die Zimmertür des 52-Jährigen, da er sich offenbar durch Lärm aus dessen Zimmer in seiner Nachtruhe gestört fühlte.

Daraufhin soll der Beschuldigte unvermittelt mit einem Messer auf den 50-Jährigen eingestochen und diesen im Brustbereich verletzt haben. Die Polizei nahm den 52-Jährigen vor Ort fest und beschlagnahmte das Messer.

Der Geschädigte kam nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik, konnte nach der ambulanten Versorgung seiner Verletzung das Krankenhaus jedoch bereits wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Festgenommene noch am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Beide Männer waren zur Tatzeit erheblich alkoholisiert.

