Mitarbeiter in Allgäuer Ferienanlage mit Corona infiziert

In einer Allgäuer Ferienanlage ist bei drei Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden - es handelt sich dabei um Mitarbeiter aus dem Gastronomie-Bereich. Das teilte eine Sprecherin der Center-Parcs-Anlage in Leutkirch am Dienstag mit. Ein weiteres Ausbruchsgeschehen werde nicht erwartet.

Bei den drei Mitarbeitern war in der vergangenen Woche das Coronavirus nachgewiesen worden. Das Unternehmen war am 1. Juli vom Gesundheitsamt der Stadt Leutkirch über einen positiven Befund auf das Virus informiert worden. In der Folge wurden nach Angaben des Landratsamts Ravensburg 120 Kontaktpersonen ermittelt, vorsorglich in Quarantäne geschickt und getestet. Die bisher ausgewerteten Ergebnisse seien negativ ausgefallen. Ob es sich bei den 120 Menschen ebenfalls um Mitarbeiter oder auch um Gäste handelt, teilte das Landratsamt nicht mit.

Die Ferienanlage umfasst etwa 1000 Ferienwohnungen, dazu unter anderem einen Wellness- und einen Badebereich. Vorzeitige Abreisen von Gästen hat es wegen der Corona-Fälle nach Angaben der Betreiber nicht gegeben.

Die Sprecherin des Parks verwies auf einen Maßnahmenkatalog, was bei grippeähnlichen Symptomen eines Mitarbeiters oder Gasts zu tun sei. So seien Meldeketten verfolgt sowie Mitarbeiter- und Gästelisten für den betroffenen Zeitraum dem Gesundheitsamt übermittelt worden.

