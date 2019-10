Mitarbeiter der Autobahnmeisterei stirbt bei Unfall auf A81

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei ist bei einem Unfall auf der A81 nahe Rottweil ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war am Donnerstagvormittag ein Sattelschlepper auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Der Fahrer des Lastwagens wurde in der Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Unfallursache und der genaue Hergang waren zunächst unklar.