Mit Wasser bespritzt: 19-Jähriger schlägt Mädchen zusammen

Ein betrunkener 19-Jähriger soll in Lörrach ein 14 Jahre altes Mädchen krankenhausreif geschlagen haben. Der Mann sei auf die Freundin seiner Schwester losgegangen, nachdem sie ihm in der Nacht zum Mittwoch Wasser ins Gesicht gespritzt habe, teilte die Polizei in Freiburg am Mittwoch mit. Der 19-Jährige ist demnach völlig ausgerastet und hat die Jugendliche brutal geschlagen und getreten. Den Angaben zufolge wurde die 14-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, habe aber kurz darauf festgenommen werden können. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es.

Mitteilung der Polizei