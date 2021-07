Mit Tor von Kostic: Frankfurt gewinnt gegen Sandhausen

Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt hat nach einer Derby-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden diesmal seine Testspielpflicht erfüllt. Das Team des neuen Trainers Oliver Glasner gewann am Samstag ein Testspiel in Frankfurt mit 1:0 (1:0) gegen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Serbiens Flügelspieler Filip Kostic erzielte in der 33. Minute das entscheidende Tor des Tages. Für die Eintracht beginnt die Pflichtspielsaison im August mit einer Pokalpartie beim SV Waldhof Mannheim. Sandhausens erstes Zweitliga-Spiel der neuen Saison steigt nächste Woche Sonntag vor eigenem Publikum gegen Fortuna Düsseldorf.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-420216/2

Testspiel im Stream

Homepage Eintracht Frankfurt

Homepage SV Sandhausen