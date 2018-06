Mit Spritzpistole versucht, Feuer in Asylunterkunft zu legen

Weil er mit einer Wasserspritzpistole und Brandbeschleuniger eine Asylunterkunft im Enzkreis anzünden wollte, muss sich ein 24-Jähriger vor Gericht verantworten. Der psychisch auffällige Mann habe am Dienstag mehrere Gegenstände und Flächen in der Unterkunft in Brand gesteckt. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Pforzheim und der Polizei Karlsruhe vom Mittwochmorgen hervor. Zuvor war er über eine Treppe in das Heim in Wiernsheim eingestiegen und hatte dann scheinbar wahllos mit seiner Pistole um sich gespritzt. Mit einem nicht näher definierten Zünder am Lauf setzte er seine Ziele in Brand. Das Motiv für seine Tat war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei