Mit einem Schnürsenkel soll ein Mann heimtückisch erdrosselt worden sein - in dem Prozess um den Tod des 21-Jährigen spricht das Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) am Montag möglicherweise das Urteil. Angeklagt sind ein 21-Jähriger und ein 27-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, ihr Opfer im Juni 2017 in einer Wohnung in Elztal getötet zu haben.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Beschuldigten und das Opfer zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein. Mitten in der Nacht hätten die Männer dann vereinbart, den arglosen Dritten zu töten - weil sie ihn für einen „Verräter“ gehalten hätten, so die Staatsanwaltschaft. Die Männer hätten ihr Opfer geschlagen und schließlich erdrosselt. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat einen gemeinschaftlichen Mord.

Im Prozessverlauf hatte der 21-Jährige die Schuld auf sich genommen. Ein Polizist sagte aus, der Angeklagte habe die Tat per Notruf gemeldet und das Opfer als „Verräter“ bezeichnet - warum, ist unklar. Der Angeklagte war zur Tatzeit 20 Jahre alt. Sollte das Landgericht Jugendstrafrecht anwenden, beträgt die Höchststrafe in solchen Fällen zehn Jahre Gefängnis. Ungeklärt war die Rolle des Mitangeklagten.

Eine Gerichtssprecherin sagte, eine Verkündung des Urteils am Montag sei möglich. Das hänge aber vom konkreten Prozessverlauf ab.

Homepage