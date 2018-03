Mit Schnürsenkel erdrosselt: Lange Haftstrafen gefordert

Im Prozess um den Tod eines 21-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft im Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) lange Haftstrafen für die beiden Beschuldigten gefordert. Die Anklagebehörde wirft den Männern vor, einen Bekannten heimtückisch mit einem Schnürsenkel erdrosselt zu haben.

Dafür soll ein 27-Jähriger lebenslang in Haft, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in ihrem Plädoyer ausführte. Ein 21-jähriger Mitangeklagter soll für 9,5 Jahre ins Gefängnis - hier greift nach Ansicht der Anklagebehörde noch das Jugendstrafrecht.

Die Verteidigung sprach sich im Fall des 21-Jährigen maximal für eine Verurteilung wegen Totschlags aus. Für den 27-Jährigen wurde Freispruch gefordert - es gebe keine Beweise für eine Mitwirkung. Das Urteil in dem Fall, der sich im Juni 2017 in Elztal ereignet hatte, wurde für den Nachmittag erwartet.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Beschuldigten und das Opfer zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein. Mitten in der Nacht hätten die Männer dann vereinbart, den arglosen Dritten zu töten - weil sie ihn für einen „Verräter“ gehalten hätten, so die Staatsanwaltschaft. Die Männer hätten ihr Opfer geschlagen und schließlich erdrosselt. Die Anklagebehörde sieht in der Tat einen gemeinschaftlichen Mord.

