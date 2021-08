Mit Rad auf Straße gefahren: Mädchen von Auto erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Böblingen ist ein achtjähriges Mädchen verletzt worden. Zuvor war das Kind über einen Gehweg unvermittelt auf eine Straße gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Anschluss stieß es mit dem Wagen einer 21-Jährigen zusammen. Die Fahrerin konnte das Mädchen nach Angaben der Beamten vor dem Unfall am Freitag wegen der örtlichen Begebenheiten nicht sehen. Das Kind kam in ein Krankenhaus. Wie schwer es verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210814-99-837778/2

Mitteilung