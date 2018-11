Mit neuer Forschung Chancen auf Batteriezellenfabrik erhöhen

Mit einem neuen Forschungsprojekt will Baden-Württemberg die Batterieentwicklung im Land voranbringen und sich zugleich als Standort für eine Zellenfabrik empfehlen. „DigiBattPro 4.0“, das am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde, soll die Batteriezellen leistungsfähiger und die Produktion effizienter machen, um großformatige Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos wettbewerbsfähig anbieten zu können. Mit im Boot ist der Hersteller Varta aus Ellwangen, der selbst schon Batteriezellen produziert. Die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern müsse reduziert werden, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Die Bundesregierung will den Aufbau einer Batteriezellenproduktion in Deutschland mit einer Milliarde Euro fördern. Wer diese Produktion aufbauen soll und wo, ist aber noch unklar.