Mehr als drei Mal so schnell wie erlaubt ist ein Mann durch Singen (Landkreis Konstanz) gefahren. Beamte hätten bei dem 21-Jährigen in der Nacht zu Samstag in einer Tempo-30-Zone eine Geschwindigkeit von 102 Stundenkilometern gemessen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Raser muss laut Polizei mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen. Weil er das Tempolimit dermaßen deutlich überschritten hat, wird außerdem geprüft, ob es sich um eine Straßenverkehrsgefährdung und damit eine Straftat handelt.

Polizeimeldung