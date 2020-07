Mit Hygiene-Konzept: KSC lässt 400 Fans zum Training zu

Der Karlsruher SC lässt bei seinem ersten Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die kommende Saison am Dienstag rund 400 Fans zu. Er habe hierfür ein detailliertes Hygiene-Konzept erarbeitet und mit den zuständigen Behörden abgestimmt, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit.

Das Konzept sieht vor, dass die Spieler im Stadion statt auf dem Trainingsplatz trainieren. Die Zuschauer sollen mit dem gebotenen Mindestabstand auf der Haupttribüne verteilt werden und auf dem Weg dorthin einen Mund-Nase-Schutz tragen. Tickets für das Training müssen vorab online bestellt werden und kosten jeweils einen Euro, der einem guten Zweck zugute kommt.

Zudem müssen die Besucher ein Formular zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen. Wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte oder selbst typische Symptome einer Infektion mit dem Virus aufweist, erhält keinen Zutritt.

Nicht mehr mit dabei sein wird Mittelfeldspieler Justin Möbius. Der KSC hat den Vertrag mit dem 23-Jährigen aufgelöst. Er wechselt zum Regionalligisten SC Preußen Münster.

