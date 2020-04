Mit Coronavirus infiziert? Betrunkener lügt Polizisten an

Ein Betrunkener hat in Steinach (Ortenaukreis) zwei Polizisten gegenüber behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Ein Anruf bei seinem angeblich behandelnden Arzt habe ergeben, dass es sich um eine falsche Auskunft handelte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten seien am Dienstag gerufen worden, weil der 23-Jährige in einem Laden Alkohol geklaut haben soll. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen ihn werde nun wegen Diebstahls und der falschen Auskunft über seinen Gesundheitszustand ermittelt. Letzteres sei ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Mitteilung