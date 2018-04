Bei Gartenarbeiten ist ein 51-jähriger Mann in Efringen-Kirchen (Landkreis Lörrach) mit seinen Beinen in eine Fräse geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam ein Nachbar dem Verunglückten am Samstag zu Hilfe. Die Hackmesser der Fräse verletzten die Beine des 51-Jährigen so schlimm, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde.