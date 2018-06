Mit 320 000 Euro unter der Rücksitzbank nach Deutschland

Zollbeamte haben an einem Grenzübergang 320 000 Euro unter der Rücksitzbank eines Autos gefunden. Ein 61 Jahre alter Fahrer aus der Schweiz habe versucht, das Geld bei Gottmadingen (Kreis Konstanz) nach Deutschland zu schmuggeln, teilte das Hauptzollamt Singen am Dienstag mit. Die Zollbeamten seien am vergangenen Mittwoch durch einen Umtauschbeleg von 270 000 Schweizer Franken in Euro aufmerksam geworden, der sich laut Hauptzollamt im Wagen des Mannes befand. Der Fahrer musste daraufhin 83 000 als Sicherheit bis zu einem Gerichtsverfahren hinterlegen, durfte dann aber weiterfahren.

Pressemitteilung des Hauptzollamtes Singen