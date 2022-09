„Mister Ahnenforschung“ ist mit Rudolf Diesel und einem Mörder verwandt

Dass es irgendwann blutig werden würde, war zu befürchten. Welche Familie hat, sagen wir, in 500 Jahren nur Engel hervorgebracht? Man stöbert in der Geschichte seiner Vorfahren, wie es nun viele machen. Sitzt vor seiner Ahnentafel, nimmt unzählige Abzweigungen auf der mütterlichen Seite, diese und jene über die Vater-Schiene – logisch, dass früher oder später ein schwarzes Schaf aus der Vergangenheit auftauchen muss. Manfred Wegele sagt, viele Familienforscherinnen und -forscher wollten nur die schönen Geschichten erfahren. Er nicht: „Mich interessiert alles.“ Auch ein Mörder.

Ein Mörder in der Ahnentafel

In seinem Fall ist die Verbindung die: Der Urgroßvater war Onkel von Jakob Wegele, der ein Mädchen tötete und deshalb 1898 in Augsburg enthauptet wurde. Die Verwandtschaftslinie hat zwar ein paar Ecken. Aber – zack! – die Geschichte entfaltet schon mal eine gewisse Wirkung.

Sie ist nur eine von vielen. Doch selbst alle eigenen Familiengeschichten zusammen machen Wegele noch nicht zu „Mister Ahnenforschung“ in Bayern. Da gibt’s auch andere Kandidatinnen und Kandidaten. Nein, dass man ihn so nennen kann, ohne rot zu werden, hat andere Gründe.

Wegele lehrt das Einmaleins der Familienforschung

Manfred Wegele bringt seit Jahrzehnten Frauen und Männern das Einmaleins der Familienforschung bei. Lehrt sie das Lesen alter Schriften, um die wertvollen Kirchenbücher studieren zu können. Baut zusammen mit anderen Ehrenamtlichen Datenbanken im Internet auf, was Hobbyforschern die Recherche ebenfalls erleichtert.

Veröffentlicht Ortsfamilienbücher und Häuserchroniken, dicke, dicke Wälzer, dazu zwei Familienzeitschriften. Leitet den Bayerischen Landesverein für Familienkunde und ist auch dessen Schwaben-Chef. Und hat vor drei Jahren einen besonderen Coup gelandet.

Doch erst einmal gibt es Kaffee und Kuchen vom Dorfbäcker an einem in diesem Sommer so typisch-strahlenden Morgen in Tapfheim. Einer Gemeinde mit 4000 Einwohnern bei Donauwörth, zu der Einöden gehören mit herrlichen Namen wie Bäldleschwaige, Hundeschwaige oder Untere Hoserschwaige.

Wegele, 72, früherer Volksschullehrer, Schnauzbart, sympathisch-glucksendes Lachen, hat sich vorbereitet. Die meterlange, handgeschriebene Ahnentafel und eine Auswahl seiner Publikationen liegen ausgebreitet auf mehreren Tischen, in einer Stofftasche stecken ein Dutzend Infobroschüren für den Gast, die Kaffeemaschine blubbert in der Ecke der Einbauküche. Der Heimatverein in Erlingshofen ist ein passend gewählter Ort für das Treffen. Manfred Wegele ist in dem Tapfheimer Gemeindeteil geboren. Und klar, den Verein leitet er natürlich auch.

Deshalb hatte die Familienforschung lange einen schlechten Ruf

Zunächst ein paar Worte zum Boom der Familienforschung, wenn dieser schon so erstaunlich ist. Über Jahrzehnte hinweg hatte sie einen schlechten Ruf. Da wolle wohl jemand den Ariernachweis aus dunklen NS-Zeiten in die Moderne übertragen, hieß es dann sofort.

Das ist längst kein Thema mehr. Das Erkunden der eigenen Familiengeschichte ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja, sogar zu einem kleinen Volkssport geworden.

Die Digitalisierung erleichtert das Forschen

Der Schub kam vor allem mit der Digitalisierung. Es entstanden große Internet-Plattformen, deren Programme gegen eine Abo-Gebühr binnen Sekunden Namen, Daten, Dokumente ausspucken – „historische Aufzeichnungen“, wie es beispielsweise bei Ancestry heißt.

Der Marktführer aus den USA wurde vor zwei Jahren für satte 4,7 Milliarden Dollar vom Finanzinvestor Blackstone übernommen – eine Summe, die zeigt, welch ein gigantisches Geschäftsmodell hier entstanden ist. Allein Ancestry hat weltweit mehr als drei Millionen Kunden. Einige Unternehmen bieten mittlerweile auch DNA-Tests an.

Das ist der Moment, in dem Manfred Wegele auf seinem Stuhl am Küchentisch unruhig hin- und her rutscht. „Ich will die Portale nicht verteufeln“, sagt er und reißt beschwichtigend beide Hände nach oben. „Für Anfänger können sie hilfreich sein.“ Aber: Oft sei halt unklar, was die Quelle für bestimmte Informationen sei. So könne bei der Recherche schnell ein Fehler passieren. Weil man, salopp gesagt, die falsche Abzweigung nimmt oder eine Verknüpfung nicht stimmt.

Bei der Online-Recherche können Fehler passieren

Wegele nippt an seinem Kaffee und sagt dann: „Ein Beispiel …“ In früheren Zeiten, als die Kindersterblichkeit hoch war, sei es nicht unüblich gewesen, dass in einer Familie mehrere Mädchen Maria hießen. Wie soll man nun, Jahrhunderte später, wissen, welche Maria für die eigenen Forschungszwecke die richtige ist? „Deshalb sind die Originalquellen so wichtig“, schließt der Experte. Sterbebilder, Ortschroniken, vor allem Kirchenbücher, von denen immer mehr auch online zu finden sind.

In Letzteren sind unter anderem Geburt, Trauung und Sterbetag dokumentiert. Einst gab es gerade in evangelischen Ausgaben auch mal knallharte Hinweise auf die Lebensverhältnisse. „… hat die Hur ihr fünftes Kind“, zitiert Wegele aus dem Gedächtnis.

Für den richtigen Umgang mit den Quellen ist er gefragt und das immer größer werdende Team derer, die sich im Verein der Familienforscherinnen und -forscher engagieren, Vorträge halten, Kurse anbieten. Wegele hat im Jahr 2000 die schwäbische Bezirksgruppe mit 160 Mitgliedern übernommen. Heute sind es 590. Auch das ein Indiz dafür, dass dieses Thema immer mehr Menschen fasziniert.

Diesen Coup hat Wegele gelandet

Und damit endlich zum Coup. Wie haben Sie den gelandet, Herr Wegele? Der Erklärung geht wieder ein glucksendes Lachen voraus, in das man zugleich eine ordentliche Portion Stolz hineininterpretieren darf. Dann erzählt er: Einmal im Jahr veranstaltet der bundesweite Dachverband den Deutschen Genealogentag.

Genealogie ist der Fachbegriff für Familienforschung. Ausrichter waren in den vergangenen Jahren Städte wie Heidelberg, Kassel, Dresden oder, 2012, Augsburg. Dann treffen sich zum einen Expertinnen und Experten, um sich zu vernetzen und neue Erkenntnisse auszutauschen. Zugleich präsentieren sich Forschungsplattformen und andere Dienstleister auf einer Messe, es gibt geschichtliche Vorträge über die jeweilige Region und Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Als sich 2019 in Gotha kein Ausrichter für das nächste Treffen 2020 fand, warf Manfred Wegele aus dem Bauch heraus die Frage in den Raum: Warum eigentlich nicht Tapfheim? Natürlich sei gleich die Frage gekommen, ob es denn im Ort genügend Hotels gebe. „Nein“, antwortete Wegele, „aber Parkplätze gibt’s.“

Sollte heißen: Tapfheim bietet eine Veranstaltung der schnellen Anreise und kurzen Wege. Was soll man sagen: Das Ergebnis war, dass die 4000-Einwohner-Gemeinde nun nach zweijähriger coronabedingter Wartezeit von Freitag bis Sonntag etwa 500 bis 700 Gäste aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweden und den USA erwartet. Und schon jetzt Reisende am Ortseingang auf das größte Familienforschertreffen im deutschsprachigen Raum hingewiesen werden. Genügend Betten, ergänzt Wegele, habe man in der Umgebung auch gefunden.

Die Familienforschung hat mich demütig gemacht Manfred Wegele

Später wird er den Gast noch durch Tapfheim chauffieren. Vorbei am Gasthof Zur Grenz, wo es am Freitag einen Empfang geben wird – das „Meet and Greet“, wie Wegele es nennt. „Und meine Schwester ist die Wirtin.“ Weiter zum Bahnhof, zur Grundschule, in der die Vorträge stattfinden werden, und zur Sporthalle, dem Messeort, der auch für Spontanbesucher kostenfrei zugänglich sein wird.

Und wo Wegele schon auf Touren ist: hier das Schloss gleich neben dem Heimatverein, da hübsch sanierte Altbauten, die Pizzeria, die neue Wohnanlage des örtlichen Baugeschäfts. Zwischendurch ruft die Ehefrau an. „Nein, Evi, dauert noch etwas.“ Dann legt er auf und sagt: „Sie kennt das.“

Ein Hobby, das nie endet

Die eigene Familie. An irgendeinem Punkt muss die Begeisterung für deren Vergangenheit ja eingesetzt haben. 1988 war das, zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters, der zwölf Geschwister hatte. Manfred Wegele, damals 38, besuchte ein Familientreffen, erfuhr später spannende Dinge über einen Großonkel und hatte bei einer Lehrerfortbildung einen Kollegen auf dem Zimmer, „der hat mich genervt“, so viel habe er über sein Dasein als Familienforscher erzählt.

Seitdem: 34 Jahre Einsatz für ein Hobby, „das nie endet“. Und das folgendermaßen aussieht, seit er im Ruhestand ist: sechs Uhr aufstehen, Kaffee kochen, „das Brot meiner Frau streiche ich mit“, Zeitung lesen, Sudoku lösen, dann ab ins Arbeitszimmer. Wie gesagt: Das Hobby endet nie.

Hat sich bei derart vielen Geschichten aus der Vergangenheit sein Blick auf die Familie in der Gegenwart verändert? Wegele, Vater zweier Söhne, 49 und 41, und dreifacher Großvater, sagt: „Die Familienforschung hat mich demütig gemacht.“ Wenn man so viel liest über frühere Lebensumstände, von Paaren, die verkuppelt wurden, „Liebe war da oft nicht im Spiel“. Vom geschichtlichen Rahmen, von Krieg, Not und Elend ganz zu schweigen.

Wegele hat also auch in eigener Sache geforscht und geforscht und tut das weiterhin. Irgendwann erfuhr er vom Mädchenmörder in der Sippe. Oder da ist die Story mit Rudolf Diesel, dem Erfinder des berühmten Motors. Die Urgroßeltern von Diesels Urgroßvater – jetzt wird’s kompliziert – waren auch Wegeles Vorfahren.

Und schließlich musste „Mister Ahnenforschung“ nur lange genug suchen, um eine gemeinsame Linie mit Sabine Scheller zu finden, irgendwann vor ein paar hundert Jahren.

Forschungskollegin hat ebenfalls ein blutiges Kapitel in der Familiengeschichte

Scheller, eine frühere Kinderkrankenschwester aus Kempten, ist – das sagt Wegele ganz direkt – seine wichtigste Forschungskollegin. „Sie ist so was von kompetent.“ Klar, dass sie mit ihm zusammen auch den Genealogentag organisiert. Klar, dass auch sie eine spannende Familiengeschichte hat – und darin ebenfalls ein blutiges Kapitel.

Unter den Vorfahren gab es mehrere Scharfrichter, auf gut Deutsch: Henker. Die hinterließen vor allem in Oettingen ganz im Norden Schwabens ihre Spuren, waren aber auch in anderen Teilen Bayerns tätig. Ob einer der Scheller-Scharfrichter gar den Mädchenmörder Jakob Wegele ins Jenseits befördert hat? Manfred Wegele antwortet: „Daran arbeiten wir noch.“ Wieder ein Glucksen.

Immer wieder neue Zusammenhänge

„Das Spannende ist“, sagt er am Ende, „dass man immer wieder auf neue Zusammenhänge stößt.“ Wieder die Geschichte mit dem Mädchenmörder. Wegele dachte eigentlich, dass er die Geschichte zu Ende recherchiert hatte.

Bis er im vergangenen Februar in der Donauwörther Lokalausgabe unserer Zeitung einen Artikel über das Schicksal der elfjährigen Maria Koch aus Staudheim sah; der Ort gehört heute zur Stadt Rain. Das Mädchen war im August 1897 missbraucht und getötet worden. Er las und stieß plötzlich auf den Namen des Täters: Jakob Wegele. „Damit habe ich zum ersten Mal etwas aus der Opferperspektive erfahren.“

Eine Geschichte hat Manfred Wegele noch. Ein letztes Glucksen. Einer seiner Vorgänger habe einmal gesagt: „Ahnenforscher haben eine überdurchschnittliche Lebenserwartung. Sie dürfen gar nicht sterben – weil sie noch nicht fertig sind.“