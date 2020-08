Missglückter Überholvorgang: A5 zwei Stunden voll gesperrt

Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen eines Sattelzugs auf der Autobahn 5 bei Renchen (Ortenaukreis) hat ein 24-Jähriger mit seinem Auto einen anderen Wagen gerammt. Nach dem Unfall war die Autobahn in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Richtung Basel für etwa zwei Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Durch den Aufprall kam das gerammte Auto rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin musste aus dem Auto geborgen werden. Der Wagen des Mannes kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mitteilung der Polizei