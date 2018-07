Missglückter Freundschaftsdienst: Betrunkener läuft davon

Ein Mann hat in Bühl (Kreis Rastatt) seinen betrunkenen Bekannten nach Hause fahren wollen - doch dieser Freundschaftsdienst hat ihm nur Probleme gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann den 36-Jährigen am Sonntagabend nach einem Fest nach Hause gefahren. Dabei musste sich der Betrunkene allerdings prompt übergeben - und der Helfer anhalten. Diese Pause nutze der 36-Jährige demnach aber, um davonzulaufen. Daraufhin rief der Fahrer die Polizei, da er ihn nicht einholen konnte. Die Beamten fingen den Mann wieder ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Der Betrunkene verbrachte die Nacht auf dem Revier. Die Rechnung dafür muss er selbst übernehmen.

Meldung der Polizei