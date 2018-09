Missbrauchsprozess Heilbronn: Aussage von Erzieher erwartet

Im Heilbronner Prozess gegen einen ehemaligen Kindergarten-Leiter wegen Vergewaltigung eines Schuljungen und Herstellung von Kinderpornos wird heute die Aussage des Erziehers erwartet. Laut Anklage soll der 31-Jährige sich von 2012 bis Anfang 2018 insgesamt 19 Mal meist in seiner Wohnung an einem anfangs sechs Jahre alten Kind vergangen und diese Taten auch gefilmt haben. Der Mann sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft. Er hat die Vorwürfe bereits eingeräumt.

Bereits Anfang 2016 war der Erzieher beim Tauschen von Kinderpornos erwischt worden. Die Polizei beschlagnahmte tausende Fotos und Videos. Dass es dem Vernehmen nach bis Sommer 2017 dauerte, bis die Evangelische Kirche als sein Arbeitgeber alarmiert wurde, hat nicht nur bei Eltern in Heilbronn für Entsetzen gesorgt. Das Gericht deutete zum Auftakt des Verfahrens bereits an, dass die Öffentlichkeit bei der Aussage des Angeklagten ausgeschlossen wird. (Az: 2 KLs 32 Js 7465/18)

