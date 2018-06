Missbrauchsfall: Mutter und Lebensgefährte wollen aussagen

Von Schwäbische Zeitung

Im Sommer geht es vom Flughafen Memmingen wieder in die Türkei. Denn zwischen 2. August und 10. September verbindet Corendon Airlines, eine Tochter der türkisch-niederländischen Corendon Touristik Gruppe, Memmingen mit dem türkischen Ferienort Antalya. Jeweils am Montag und am Donnerstag startet eine Boeing 737-800 mit 189 Sitzen in Richtung Sonne und Strand an der türkischen Riviera und retour.

Der Flughafen will damit nach eigenen Angaben vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern erreichen.