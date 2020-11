Missbrauch von Behinderten: Fünf Jahre Haft gefordert

Nach dem Missbrauch an mehreren behinderten Menschen soll heute das Urteil gegen einen Pfleger gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Jugendstrafe. Zudem solle der 30-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der Mann hatte vor Gericht eingeräumt, jahrelang schwer geistig behinderte Menschen und zwei Kinder missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Pfleger schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung vor.

Der Verteidiger hat eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren beantragt. Der Angeklagte befürworte selbst die Unterbringung in einer forensischen Klinik, da er sich damals selbst gestellt habe und für die Taten Verantwortung übernehmen wolle. Er soll laut Anklage zwischen 2005 und 2019 in einer Einrichtung in Deckenpfronn (Kreis Böblingen) mehrere schwer behinderte Menschen missbraucht haben. Zudem soll er sich von 2012 bis 2014 an zwei Kindern in Überlingen (Bodenseekreis) vergangen haben.

Das Verhalten könne er sich selbst nicht erklären, hatte der Verteidiger stellvertretend für seinen Mandanten vor Gericht erklärt. Der 30-Jährige habe immer wieder längere depressive Phasen gehabt und auch eine Therapie gemacht.

