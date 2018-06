Missbrauch in Korntal: Aufarbeitungsbericht wird vorgelegt

Die Aufklärer der Missbrauchsfälle in Kinderheimen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal (Kreis Ludwigsburg) haben ihren Abschlussbericht fertig. Die Richterin im Ruhestand, Brigitte Baums-Stammberger, und der Erziehungswissenschaftler Benno Hafeneger stellen ihre Ergebnisse am Donnerstag in Stuttgart vor. Das teilten die Moderatoren des Aufklärungsprozesses mit. „Mein Wunsch ist, dass die Ergebnisse unvoreingenommen und mit Respekt entgegengenommen werden“, sagte Moderator Gerd Bauz am Mittwoch. Diese Erwartung stelle er sowohl an Brüdergemeinde als auch an Opfer und Öffentlichkeit.

In den Ergebnissen hat Baums-Stammberger demnach Aussagen von 105 Heimkindern zusammengetragen. „Das in Korntal hinzukriegen, ist eine Leistung“, sagte Bauz. Der Bericht sei das Ergebnis langer Mühen, schließlich handle es sich um den zweiten Anlauf der Aufarbeitung.

Bis zu 300 Heimkinder haben nach Angaben von Opfergruppen in den 1950er bis 1980er Jahren Gewalt und sexuellen Missbrauch in Einrichtungen der Brüdergemeinde Korntal erlebt. Die Fälle wurden vor rund vier Jahren von einem der Opfer, Detlev Zander, öffentlich gemacht. Die von ihm und weiteren Opfern geforderte Aufklärung kam jedoch nur langsam ins Rollen. Ein erster Versuch scheiterte zudem wegen mangelnden Vertrauens der Opfer in das zur Aufarbeitung eingesetzte Personal. Auch im weiteren Verlauf wurden die Bemühungen durch Konflikte immer wieder aufgehalten.

„Ich denke, dass es noch mal aufwühlend sein wird“, sagte einer der Opfervertreter, Wolfgang Schulz, vor der Pressekonferenz. Er sei aber froh, dass die Aufarbeitung bald vorbei ist. Eine für ihn wichtige und ernst gemeinte Entschuldigung der Brüdergemeinde erwartet er bei einem bereits für Ende des Jahres angekündigten Treffen.

Die meisten Betroffenen in seiner Gruppe, der Arbeitsgemeinschaft Heimopfer, seien zufrieden mit dem zweiten Anlauf der Aufklärung und der Auszahlung von Anerkennungsleistungen zwischen 5000 Euro und 20 000 Euro pro Person, die die Brüdergemeinde ausgezahlt hat. „Die Brüdergemeinde wollte die Aufklärung, als sie gesehen hat, dass es keinen Aus- und Umweg gibt“, sagte Schulz über den zweiten Anlauf der Aufarbeitung unter den aktuellen Moderatoren und Aufklärern. Den ersten Anlauf kritisierte er als intransparent.

„Wir sind dankbar, dass der Aufklärungsprozess durch die Vorlage des Berichts zu einem vorläufigen Ende gekommen ist“, sagte auch der Pressesprecher der Brüdergemeinde, Gerd Sander, am Mittwoch. Allen am Aufklärungsprozess beteiligten Gruppen liegt der Bericht demnach seit Montag vor, damit sie sich auf ihre Stellungnahmen am Donnerstag vorbereiten können.