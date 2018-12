Missbrauch in Behinderteneinrichtung: Mann vor Gericht

Eigentlich liegt das Wrack der „Landshut“ friedlich in einem Hangar. Die vorweihnachtliche Ruhe stört Martin Rupps, der die Rückholung des Flugzeugs maßgeblich betrieben hat. In einem Brief behauptet er, dass die Familie Dornier dem Dornier-Museum den Geldhahn zugedreht habe. „Unwahr und unbelegt“, sagen Dorniers.

Umfassende Kritik In dem Brief, der der Schwäbischen Zeitung vorliegt, schildert Rupps seine Sicht auf den Stand des Projektes Landshut-Museum – und lässt wenig gute Haare am Dornier-Museum und seiner Führung, am Häfler ...