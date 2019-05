Bei einem Mitte Mai bei Beuron (Kreis Sigmaringen) fotografierten Tier handelt es sich um einen Wolf. Das teilte das Umweltministerium am Montag in Stuttgart mit. Fachleute von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) haben das Bild den Angaben zufolge als eindeutigen Nachweis für einen Wolf beurteilt. Die Aufnahme war durch eine Fotofalle entstanden. Woher das Tier stammt und wo es sich derzeit aufhält, war zunächst unklar.

Der Landkreis Sigmaringen liegt außerhalb der sogenannten Förderkulisse Wolfsprävention im Nordschwarzwald, wo seit rund eineinhalb Jahren Wolfsnachweise bekannt sind. Die ersten Nachweise von Wölfen in Baden-Württemberg stammen aus dem Jahr 2015 - nachdem rund 150 Jahre lang keines dieser Raubtiere mehr im Südwesten gesehen worden war.

Pressemitteilung