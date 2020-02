Ministerium will Vollverschleierung an Hochschulen verbieten

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will Vollverschleierung an den Hochschulen im Land verbieten lassen. „Aus meiner Sicht gehört es zu einem offenen, akademischen Austausch unbestreitbar dazu, dass man sein Gesicht zeigt“, sagte Bauer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Bisher seien von den Hochschulen im Südwesten keine konkreten Fälle gemeldet worden, in denen es irgendwie geartete Probleme mit Vollverschleierung gegeben habe, hieß es aus dem Ministerium. Es werde aber dennoch eine gesetzliche Regelung auch für die Hochschulen geben. Die genaue Ausgestaltung sei noch unklar.

Vergangene Woche hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) angekündigt, das Schulgesetz zu ändern, um Nikabs an Schulen zu verbieten. Man brauche Rechtssicherheit und eine gesetzliche Grundlage für ein Verbot, hieß es. Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hatte zuvor das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet. Die CDU-Fraktion hatte danach ein Verbot von Vollverschleierung auch an Hochschulen im Land gefordert.