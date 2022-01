Ministerium: Wasserstoffangebot deutlich unter Bedarf

Der Bedarf an Wasserstoff in Baden-Württemberg ist schon jetzt erheblich größer als die im Land produzierten Mengen. Nach einer noch nicht veröffentlichten Studie lag der Wasserstoffbedarf der Industrie im Land im Jahr 2020 bei 3,1 Terawattstunden, wie eine Sprecherin des Umwelt- und Energieministeriums in Stuttgart mitteilte. Ein nennenswerter Bedarf anderer Sektoren sei derzeit nicht bekannt. „Stellt man diesen Bedarf den aktuellen Erzeugungskapazitäten in Baden-Württemberg durch Elektrolyse gegenüber, liegen letztere deutlich darunter.“

Die Studie, die im Auftrag der Plattform H2BW bei der Landesagentur e-mobil BW erstellt wird, soll Prognosen für das Jahr 2035 enthalten. „Im Übrigen werten wir auch Prognosen, Erhebungen und Studien Dritter aus“, teilte die Sprecherin mit. Denn amtliche statistische Angaben gibt es im Moment nicht. Einen weiteren Anhaltspunkt biete eine Abfrage der Fernleitungsnetzbetreiber zum Wasserstoffbedarf. Auf der Internetseite www.h2-fuer-bw.de könnten Unternehmen ihren Bedarf melden. Die Schätzungen seien mit einer gewissen Unschärfe verbunden.

