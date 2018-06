Ministerium sucht Bauplatz für Flüchtlingsaufnahmestelle in Tübingen

Das Integrationsministerium sucht für die geplante Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Tübingen nach einem Baugelände. Bislang sei noch kein passender Standort für den Neubau gefunden worden, teilte das Integrationsministerium am Montag in Stuttgart mit. Das Land habe zunächst ein Gelände im Stadtgebiet im Auge gehabt, jedoch sei dort eine Nutzung nur für 10 Jahre möglich gewesen, sagte ein Ministeriumssprecher. Tübingen als Standort sei dennoch „noch nicht abgeschrieben“. Flüchtlinge werden derzeit in den Landeserstaufnahmestellen in Karlsruhe und Meßstetten (Zollernalbkreis) untergebracht, eine dritte LEA in Ellwangen (Ostalbkreis) soll im April eröffnet werden.