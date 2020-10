Von Deutsche Presse-Agentur

Die Wortwahl wird schärfer, die Auflagen werden es auch: Während die Zahl der Corona-Kranken sprunghaft steigt, bereiten sich immer mehr Kreise und Städte auf weitere Einschränkungen in ihrer Region vor. Vor allem die Lage in den größeren Städten besorgt Politik und Gesundheitsexperten und erinnert vage an die Situation im vergangenen Frühjahr. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollte sich am Freitag unter anderem mit Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und den Verantwortlichen der zehn anderen größten deutschen Städte beraten.