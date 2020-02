Ministerium meldet Waldschäden nach Sturmtief „Sabine“

Sturmtief „Sabine“ hat in den Wäldern von Baden-Württemberg für Schäden gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sind etwa 1,6 Millionen Kubikmeter Schadholz entstanden. Rund 500 000 Kubikmeter bis 700 000 Kubikmeter davon gehören zum landeseigenen Wald. Wegen Aufräumarbeiten sind in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Waldgebiete im Land gesperrt. Waldbesucher sollen die Sperrungen zu ihrem eigenen Schutz unbedingt beachten. Den Angaben vom Dienstag zufolge möchte das Land die Waldbesitzer bei der Schadensbewältigung unterstützen, sieht aber auch den Bund in der Pflicht. Das Unwetter war vor allem am Montagmorgen der vergangenen Woche über den Südwesten gezogen.