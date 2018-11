Dass Tatverdächtige im Südwesten immer wieder wegen zu langer Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt werden müssen, liegt aus Sicht des Justizministeriums meist nicht an strukturellen Problemen. In der Mehrzahl der Fälle stelle das Oberlandesgericht (OLG) fest, dass sich die Verfahren infolge individueller Entscheidungen verzögert hätten, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Dem OLG zufolge sind einzelne Verfahren etwa von den zuständigen Kammern nicht mit der erforderlichen Priorität behandelt worden. Jede Haftbefehlsaufhebung sei aber eine zu viel. Man habe daher bereits seit 2016 das Personal an den Gerichten massiv verstärkt.

Wie die „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag) berichtete, ordnete das OLG Stuttgart die Freilassung zweier wegen versuchten Totschlags inhaftierter Männer wegen überlanger Verfahrensdauer an. Die Haft dürfe nicht länger als sechs Monate dauern, wenn die Gründe für Verzögerungen beim Gericht lägen, hieß es beim OLG. Ob noch Fluchtgefahr bestehe, spiele dabei keine Rolle.

Wegen Verletzung des sogenannten Beschleunigungsgebots sind dieses Jahr bislang vier und im vergangenen Jahr sechs Personen im Rahmen der Haftprüfung freigelassen worden. 2016 war es lediglich eine. Die Gesamtzahl der Haftsachen habe seit 2012 erheblich zugenommen, sagte der Sprecher. Gemessen daran sei der Anteil der Aufhebungsentscheidungen in der Tendenz aber deutlich rückläufig.