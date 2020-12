Knapp ein Jahr nachdem in Deutschland Berichte über erste Infektionen mit dem damals neuartigen Coronavirus Schlagzeilen machten, hat auch in Baden-Württemberg die Impfung gegen Covid-19 begonnen. Im Gegensatz zum Nachbarland Bayern ist das aber nicht in allen Landkreisen möglich - noch nicht. Und das hat Gründe.

+++ Fragen & Antworten zur Corona-Impfung im Südwesten +++

Am Sonntag wurden landesweit Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal geimpft.