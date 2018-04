Ministerium bestätigt: Wolf hat wohl 32 Schafe gerissen

Ein Wolf hat in Bad Wildbad wohl 32 Schafe gerissen. Wie das baden-württembergische Umweltministerium am Montag bestätigte, haben dies erste Untersuchungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) vor Ort ergeben. Danach ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf verantwortlich“. Gewissheit wird aber erst die vom Umweltministerium umgehend in Auftrag gegebene genetische Analyse von Proben der toten Tieren geben, hieß es. Falls sich der Verdacht bestätige und die Risse auf das Konto eines Wolfs gehen, könne der betroffene Schäfer mit einer raschen Entschädigung rechnen.

Ministerium zur Rückkehr des Wolfs