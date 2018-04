Ministerin stellt Konzept für Umbau der Schulverwaltung vor

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Qualität im Schulwesen mit einem Umbau der Schulverwaltung verbessern. Dafür sind Ergebnisse von zwölf Arbeitsgruppen in ein Konzept eingeflossen, das sie heute dem Kabinett und anschließend (12.00) der Öffentlichkeit vorstellt. Kernbestandteile sind zwei geplante Einrichtungen: das Institut für Bildungsanalysen sowie das Institut für Schulentwicklung und Lehrerbildung. Sie sollen eng verzahnt arbeiten.

Gleichzeitig will Eisenmann Doppelstrukturen auflösen: Zahlreiche auf Behörden, Anstalten und Stiftungen verteilte Zuständigkeiten in Beratung, Lehreraus- und -fortbildung sollen in den neuen Institutionen gebündelt werden.

CDU und Grüne ziehen in der Qualitätsfrage an einem Strang. Die grüne Bildungsexpertin Sandra Boser betonte mit Blick auf die neuen Institute: „Es ist gut und richtig, dass Baden-Württemberg in Zukunft auf ein systematisches Bildungsmonitoring setzt.“ Eine datenbasierte, wissenschaftlich begleitete Analyse sei Grundvoraussetzung für eine bessere Unterrichtsqualität.

