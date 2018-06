Ministerin: Staatsgalerie soll jüngeres Publikum ansprechen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die neue Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, Christiane Lange, soll das Museum für jüngeres Publikum interessanter machen. Diesen Wunsch gab Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) ihr am Donnerstag zur Amtseinführung mit auf den Weg. Außerdem müsse es darum gehen, den Stellenwert der Staatsgalerie national und international wieder stärker hervorzuheben, teilte Bauer mit. Die 48-jährige Kunsthistorikerin Lange kündigte an, als erstes die Dauerausstellung neu zu gestalten.

Lange ist Nachfolgerin von Sean Rainbird, der vergangenes Jahr an die Spitze der Irischen Nationalgalerie in Dublin wechselte. Die 48-Jährige ist gebürtige Mainzerin. Sie studierte in München und Berlin Kunstgeschichte, bayerische Geschichte, Volkskunde sowie Kirchengeschichte. Zuletzt war sie Direktorin der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München.