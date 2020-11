Ministerin: Mehr für Chancengleichheit arbeitsloser Frauen

Im Frühjahr 2022 will Alexander Stadler in der Häfler Friedrichstraße ein fünfgeschossiges Business-Hotel mit 90 Zimmern, Restaurant und einer Skybar eröffnen. Viele Jahre stand an der Stelle die ehemalige Landeszentralbank. Und das ist für die Bauarbeiten nicht folgenlos.

Eine gewaltige Lücke klafft derzeit in der Friedrichstraße. „Endlich“ ist das Gebäude abgerissen, sagt Alexander Stadler im Gespräch mit der SZ. Die Abrissarbeiten des Gebäudes, in dem einmal das „Lukullum“ und die ehemalige Landeszentralbank beherbergt waren, ...