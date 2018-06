Ministerin Altpeter kritisiert internationalen Organhandel

Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) hat sich scharf gegen den internationalen Organhandel ausgesprochen. Dieser sei eine „moderne Form brutalsten Kolonialismus“, schreibt Altpeter in einem Gastbeitrag für das Online-Magazin „Kontext Wochenzeitung“. Niemand habe das Recht, sich die Not und das Elend anderer Menschen zu Nutzen zu machen. Nach Angaben des Onlinemagazins reagierte die Ministerin mit dem Beitrag auf ein Buch des Journalisten Willi Germund, in dem er beschreibt, wie er von einem Schwarzafrikaner eine Niere kaufte. Gleichzeitig warb Altpeter für freiwillige Organspenden und den Spenderausweis - trotz Skandalen wie der Manipulation von Wartelisten in einzelnen Transplantationszentren.