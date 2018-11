Minister Wolf: Keine Schließung der Nazijäger-Stelle

Auch wenn es Deutschlands Nazijäger längst nur noch mit Greisen jenseits der 90 zu tun haben, ist für Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf eine Abschaffung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg undenkbar. „So lange noch potenzielle Täter unter uns sind, kommt eine Beschränkung oder gar Schließung der Zentralen Stelle für mich nicht in Betracht“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Stugttgart. Die Idee der Gerechtigkeit, das Streben nach Gerechtigkeit sei losgelöst von Jahr und Zahl. Die Zentrale Stelle der Länder zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg hat am Samstag vor 60 Jahren ihre Arbeit aufgenommen. Am Montag wird das mit einem Festakt im Schloss gefeiert.

Zentrale Stelle