Behindertenbeauftragte aus der Region haben die Änderungen an den Ravensburger Fußgängerampeln begrüßt. Statt der bisher in Ravensburg verwendeten West-Ampelmännchen kommen die einst in der DDR gängigen Ost-Ampelmännchen zum Einsatz, weil ihre Bedeutung leichter zu erkennen sei.

Auch eine intelligente Steuerung der Grünphasen wird derzeit in Ravensburg getestet. Doch in einem Punkt sehen die Beauftragten noch immer Nachholbedarf.

Sehbehinderte Frau berichtet von Problemen an Ampeln Das Ost-Ampelmännchen hat die ...