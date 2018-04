Die Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine von rund 210 000 Menschen unterzeichnete Online-Petition übergeben. Die beiden trafen sich am Samstag zu einem gut einstündigen Gespräch in Karlsruhe. Beide äußerten sich anschließend zunächst nicht.

Vor dem Treffen haben am Samstag etwa 100 Menschen demonstriert. Die Teilnehmer forderten mehr Geld und eine bessere Behandlung von Beziehern der Sozialleistung. „Wir sind hier, weil es Zeit ist aufzustehen“, sagte Schlensog bei dem Protest in der badischen Stadt.

Die 40-Jährige kritisierte den Minister, weil dieser „mit seinen Aussagen auf denen herumtrampele, die sich am wenigsten wehren“ könnten. „Herr Spahn, leugnen Sie nicht weiter die Armut, die Hartz IV verursacht. Schämen Sie sich“, sagte sie.

Gespräch unter vier Augen

Die arbeitslose und alleinerziehende Schlensog hatte Spahn öffentlich für seine Aussage kritisiert, dass Hartz IV nicht Armut bedeute, sondern die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut sei. Sie startete eine Online-Petition, mit der sie den Minister auffordert, selbst einen Monat lang von dem Geld zu leben, das sie bekommt. Bis Samstag unterzeichneten fast 210 000 Unterstützer. Spahn hatte Schlensog angerufen und ihr ein Gespräch unter vier Augen angeboten.

Das ist die Kritikerin:

Sandra Schlensog ist 40 Jahre alt, lebt in Karlsruhe und erzieht ihren zehnjährigen Sohn. Sie lebt im Moment von Hartz IV. Der Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Hartz IV bedeute nicht Armut, hat sie so laut widersprochen, dass sie zu einer Identifikationsfigur für Betroffene wurde. Jetzt will sie den Minister bei einem Gespräch nicht nur zur Abkehr von seiner Aussage bewegen. Er solle auch selbst einen Monat lang von dem Geld leben, das ein Hartz-IV-Empfänger zur Verfügung hat.

Zu Spahns Behauptung sagt die gelernte Bürokauffrau: „Er tritt auf die Menschen, die sich am wenigsten wehren können. Ich finde das einfach frech.“ Menschen, die von Hartz IV leben, würden gesellschaftlich ausgegrenzt. Sie müssten zwar nicht hungern, könnten sich aber nichts außer der Reihe leisten.

Eine Kette von Zeitarbeitsverträgen

Geboren in Stralsund und aufgewachsen in einem schwierigen Elternhaus habe sie in den Jahren nach der Wende auf der Insel Usedom ihre Lehre gemacht, sagt die schlanke Frau. Nach Arbeit in einem Hotel und einem Umzug nach Berlin gab es eine ganze Kette von Zeitarbeitsverträgen.

Nach einer längeren Krankheit begann sie in Baden-Württemberg neu. Die Beziehung zum Vater ihres Sohnes hielt nicht lange. Beruflich gab es wieder nur Zeitverträge. Die Arbeitslosigkeit begann vor fünf Jahren. „Da bin ich nicht wieder rausgekommen.“ Den wenig erfolgreichen Versuch der Selbstständigkeit mit einem Internetshop für Geschenkartikel stoppte sie nach drei Jahren, um nicht in Schulden zu geraten. Der letzte Job endete mit der Probezeit.