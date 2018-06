Minister Schmid und Hermann werben um Teststrecke für Roboterautos

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) lassen beim Werben um eine Teststrecke für Roboterautos im Südwesten nicht locker. In einem gemeinsamen Brief haben sie sich an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gerichtet, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch) berichten. Darin heißt es, die Region Stuttgart biete mit den neuen Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf der A 8 und A 81 sowie der neuen Verkehrsrechnerzentrale Einrichtungen auf dem neuesten Stand und einem sehr hohen technischen Niveau.

Auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hätten Ansprüche angemeldet, schreibt das Blatt. Dobrindt hatte allerdings erst kürzlich vorgeschlagen, eine Teststrecke auf der A 9 in Bayern zu errichten. Das Bundesverkehrsministerium machte laut dem Bericht auch wenig Hoffnung auf eine Teststrecke im Südwesten: „Wir freuen uns über das Interesse der Länder, aber im ersten Schritt wird es dabei bleiben“, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums den „Stuttgarter Nachrichten“. Er betonte jedoch, dass die Teststrecke offen sei für alle Unternehmen, die an dem Thema forschten.